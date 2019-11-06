"Википедия" на украинском языке побила рекорд

За трехлетний период популярность ресурса выросла на 40%

Число просмотров "Википедии" на украинском языке за месяц превысило 70 млн Фото: Depositphotos

В октябре 2019 года установлен новый рекорд посещаемости украинской "Википедии", которой исполнилось 18 лет. Число просмотров за месяц превысило 70 млн и составило 71,4 млн. По сравнению с октябрем прошлого года наблюдаем рост на +18%, а за трехлетний период популярность ресурса выросла на 40%. Об этом в блоге редакторов украинской "свободной энциклопедии" сообщил Юрий Пероганич.

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"Главным фактором такой популярности является увеличение проникновения интернета в Украине, большая доступность портативных устройств для онлайн-доступа, а также рост количества и качества статей "Википедии" на украинском языке. Однако главная составляющая такого успеха – неустанная работа волонтеров над добавлением новых страниц и расширением существующих", – считает Юрий Пероганич.

Ранее "Сегодня" писали о том, что "Википедия" определила 10 лучших фото с видами Украины. В список украинских природных красот попали снимки из Крыма, Карпат и Николаевской области.

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