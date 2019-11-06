Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Википедия" на украинском языке побила рекорд

За трехлетний период популярность ресурса выросла на 40%

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:24
Число просмотров "Википедии" на украинском языке за месяц превысило 70 млн
Число просмотров "Википедии" на украинском языке за месяц превысило 70 млн
Фото: Depositphotos

В октябре 2019 года установлен новый рекорд посещаемости украинской "Википедии", которой исполнилось 18 лет. Число просмотров за месяц превысило 70 млн и составило 71,4 млн. По сравнению с октябрем прошлого года наблюдаем рост на +18%, а за трехлетний период популярность ресурса выросла на 40%. Об этом в блоге редакторов украинской "свободной энциклопедии" сообщил Юрий Пероганич.

Смотрите видео: сотрудники библиотеки имени Грушевского станцевали и спели о любви к книгам

"Главным фактором такой популярности является увеличение проникновения интернета в Украине, большая доступность портативных устройств для онлайн-доступа, а также рост количества и качества статей "Википедии" на украинском языке. Однако главная составляющая такого успеха – неустанная работа волонтеров над добавлением новых страниц и расширением существующих", – считает Юрий Пероганич.

Ранее "Сегодня" писали о том, что "Википедия" определила 10 лучших фото с видами Украины. В список украинских природных красот попали снимки из Крыма, Карпат и Николаевской области.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В работе «Википедии» произошел масштабный сбой Юзеры жалуются на сбой в работе «Википедии» Википедия начинает принимать пожертвования в Bitcoin Cash Википедии исполняется 18 лет: от web-справочника до глобальной библиотеки
видео рекорд энциклопедия wikipedia интересные факты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
У Росії
У Росії "поховали" Пугачову, Галкін приховує двійника

Популярные статьи

Вчера, 10:52Travel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Вчера, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Вчера, 07:18Психология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

4 ноябряШоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

4 ноябряFun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 ноябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

4 ноябряШоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

4 ноябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

4 ноябряEvents

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

4 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

4 ноябряFun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе
Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
Леся Никитюк показала фото в купальнике на берегу Красного моря
Леся Никитюк показала фото в купальнике на берегу Красного моря
Возлюбленная Стэтхема снялась в нижнем белье
Возлюбленная Стэтхема снялась в нижнем белье