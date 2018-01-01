Владелец миллионного наследства звезды Playboy ограбил магазин на 60 долларов

Грабителя поместили под стражу с правом освобождения под залог в 50 000 долларов

Фарра Фосетт. Фото: pinterest

Наследник миллионных состояний звезды Playboy Редмонд О'Нил, находясь под воздействием наркотиков, ограбил магазин, завладев 60 долларами. 33-летний О'Нил ворвался в небольшой магазин в Лос-Анджелесе и стал угрожать продавцу ножом.

Грабитель вытащил из кассы 60 долларов и скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан. О'Нила поместили под стражу с правом освобождения под залог в 50 000 долларов.

Это не первое преступление О'Нила.

В 2008 году его арестовали за хранение наркотиков и управление транспортным средством в состоянии опьянения, а в 2011-м у него нашли героин. В 2015 году его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока.

Его мать – Фарра Фосетт – была актрисой и моделью. Наибольшую известность она получила после фото в красном купальнике, а в 1995-м снялась в журнале Playboy, и этот номер стал культовым. Фосетт, скончавшейся в 2009 году, оставила своемусинови Редмонда миллионное наследство, с которым он имеет ограниченный доступ – он может тратить деньги только на здоровье.

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