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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

Одну из "встреч" сняли в 2015 году, другую – у побережья Калифорнии в 2004-м

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:45

Американские военные подтвердили подлинность видео под названиями FLIR1, Gimbal и GoFast. На этих роликах можно увидеть момент встречи самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Одну из "встреч" сняли в 2015 году у Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F. Другую – у побережья Калифорнии в 2004 году. В каждом случае заснятые объекты совершали маневры, которые невозможны с точки зрения современных технологий. Однако ВМС определяет феномены как неопознанные воздушные явления и не идентифицирует их как корабли инопланетян.

Смотрите также в сюжете о том как охотники за НЛО разглядели город, который парит над землей:

Известно, что в распоряжении Пентагона имеется множество других свидетельств встреч военных с НЛО, сведения о которых засекречены. До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.

Напомним, что ранее жуткий НЛО в небе напугал очевидцев. В свою очередь пилоты над Ирландией столкнулись с необъяснимым явлением.

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