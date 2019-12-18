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Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Вес ребенка достиг лишь 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:43
Внешность девочки изменилась из-за уникальной болезни Фото: Picsea / Unsplash
Внешность девочки изменилась из-за уникальной болезни
Фото: Picsea / Unsplash

Двухлетняя девочка по имени Исла Килпатрик-Скритон из британского города Лестер страдает мандибулоакральной дисплазией, вызывающей деформацию костей. Из-за редкой врожденной болезни ребенок выглядит намного старше своих лет, пишет таблоид Daily Mail.

К двум годам вес Ислы достиг лишь 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы. По словам родители девочки, 33-летняя Стейси Килпатрик и 36-летний Кайл Скритон, малышка не может говорить и вынуждена общаться при помощи языка жестов. Кроме того, у нее нашли порок сердца.

Смотрите видео: в Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью

Генетические тесты ребенку провели в феврале 2017 года, а болезнь – мандибулоакральную дисплазию нижней челюсти – диагностировали только в октябре. "Нам говорят, что угроз для ее жизни пока нет, но мы не знаем наверняка, поскольку ее случай уникален", – сказал мистер Скритон, отметив, что за ребенком наблюдают врачи детского хосписа Rainbows.

Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
Исла Килпатрик-Скритон родилась с редким заболеванием
Фото: SWNS
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К слову, мандибулоакральную дисплазию не всегда можно диагностировать сразу после рождения ребенка. Чтобы болезнь проявилась, иногда уходят годы. По данным Национальной организации по редким заболеваниям (США), во всем мире официально зарегистрировано всего около 40 случаев этого заболевания.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Кроме этого, в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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