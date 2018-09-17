Внезапный дождь помог мужчине сорвать немыслимый джекпот

Представители лотереи дали Мартину выбор

Американец выиграл в лотерею. Фото: pixabay

Американец Чарльз Мартин выиграл в лотерею джекпот после спонтанной покупки лотерейного билета. Как сообщает информационный портал UPI, он отправился в магазин из-за внезапно начавшегося дождя.

Житель штата Вирджиния косил газон после работы, когда неожиданно начался ливень. Мартин убрал газонокосилку и отправился в магазин за продуктами, где купил несколько мгновенных лотерейных билетов. Мужчина стер защитный слой на одном из них и увидел, что выиграл главный приз — десять миллионов долларов.

"Я стер слой, и у меня чуть сердце не остановилось!" — признался он. Продавщица тоже сначала не поверила глазам и дважды проверила билет на сканере.

Представители лотереи дали Мартину выбор: либо получить все десять миллионов по частям в течение 30 лет, либо забрать 6,6 миллиона долларов, а потом выплатить за них налог на выигрыш. Он предпочел второй вариант.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Мы также писали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.

А 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов. Деньги она будет получать частями до конца своей жизни. Лотерейный билет, на котором нужно было сцарапать защитное поле, женщина хотела приобрести за один доллар в Манхеттене (Нью-Йорк) во время шопинга. Так случилось, что продавец случайно вручил ей билет, который стоил десять долларов.