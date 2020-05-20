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Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

Парню удалось раскрыть невероятные подробности биографии родственницы

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:49

Бабушка Пин Лян запрещала своему внуку смотреть на ее архивные фотографии. Что именно скрывала родственница, парень по имени Джонни Куан из американской Калифорнии узнал только после похорон родственницы в феврале прошлого года, пишет портал Bored Panda.

"Моя бабушка очень тщательно скрывала эти фотографии, я никогда не видел их до того, как она умерла. Моя тетя вспомнила, как однажды спросила, можно ли ей посмотреть на них, а бабушка усмехнулась и сказала: "Ты можешь это сделать после моей смерти", – рассказывает Джонни Куан.

Как выяснилось, Пин Лян, также известная как Тереза Лян, выросла в Китае, где в 1940–60-х годах была моделью и певицей жанра шидайку – шанхайского этноджаза. Она сотрудничала с крупной звукозаписывающей компанией Pathé Records, была знакома с мировыми знаменитостями, например с Элизабет Тейлор, а также появлялась на рекламных плакатах.

Шидайку отнесли к "неприличной музыке" во времена коммунистической революции. Лян вынужденно переехала в Гонконг, оттуда в Сингапур и в итоге перебралась в США. Свое прошлое женщина сделала тайной.

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Напомним, ранее владелица брачного агентства Рейчел Поллард из австралийского города Кофс-Харбор случайно нашла потерянный неизвестной девушкой кошелек 40-летней давности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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