Внутри акулы неожиданно нашли обручальное кольцо пропавшего туриста
Мужчину безрезультатно искали при помощи вертолета, морских судов, дайверов и собак-ищеек
Вначале ноября вблизи туристических пляжей на французском острове Реюньон заметили акулу, представляющую угрозу отдыхающим. Ее поймали, а в ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом недавно пропавшего туриста. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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44-летний путешественник из Шотландии прилетел на отдых с супругой. Мужчина отправился поплавать в Индийском океане, где бесследно исчез. Его жена забила тревогу и организовала поисково-спасательную операцию. Туриста безрезультатно искали при помощи вертолета, морских судов, дайверов и собак-ищеек.
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Обнаруженные в животе у акулы человеческие останки направят на ДНК-тестирование. Однако супруга пропавшего шотландца уже идентифицировала обручальное кольцо ее мужа.
Ранее "Сегодня" писали, как охота акулы на мужчину случайно попала на видео. Кроме этого, мы рассказывали о серфингиста, который случайно упал акуле прямо в пасть.
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