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Внутри у пациента врачи нашли ложки, нож и зубную щетку

Медики выдвинули предположение, что мужчина страдает от болезни Пика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей
Врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей
Фото: Depositphotos

В Государственном медицинском колледже имени Лала Бахадура Шастри, что находится в индийском округе Манди, врачи достали из живота пациента целый набор кухонных принадлежностей, инструментов и средств личной гигиены. Об этом пишет британское издание The Sun.

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Как сообщается, мужчина пожаловался на сильную боль в животе, после чего его привезли в больницу. Медики сделали рентген и обнаружили в кишечнике у пациента множество инородных тел. Во время операции индийцу удалили семь маленьких стальных ложек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, маленький нож и стержень. 

Врачи Государственного медицинского колледжа им. Лала Бахадура Шастри выдвинули предположение, что мужчина страдает от болезни Пика – расстройства пищевого поведения, при котором человек ест вещи, не предназначенные для употребления в пищу.

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В настоящий момент пациент находится в критическом состоянии в отделе интенсивной терапии. Сотрудники больницы надеются, что в скором времени он пойдет на поправку.

Ранее "Сегодня" писали, как американка нашла огромного таракана в своем ухе. Кроме этого, мы рассказывали, что индийские медики извлекли из пациента огромного червя-паразита.

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