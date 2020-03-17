"Вода стала чище, чем когда-либо": на фото показали, как коронавирус изменил Венецию

Венеция расположена на севере Италии – в эпицентре вспышки COVID-19

Из-за объявленного карантина улицы одного из самых известных и популярных среди туристов городов Италии – Венеции – полностью стали безлюдными. Поскольку движение моторных лодок по каналам прекратилось, вода стала "чище, чем когда-либо".

Венеция, Италия Фото: Владимир Грисюк

Жители Венеции публикуют в социальных сетях видео и фото, на которых видно, что вода в каналах достаточно прозрачная. Люди активно комментируют необычное для своего города явление. "Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", – пишут они в Twitter и Facebook.

К слову, Венеция расположена на севере Италии – в эпицентре вспышки коронавируса.

Венеция – город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция. Население – 259 939 человек (2019 год). Расположена на материке (после объединения с городом Местре в 1926 году) и 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря. Место проведения Венецианского карнавала и Венецианского кинофестиваля.

Смотрите видео: как с коронавирусом борются коммунальщики

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Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как выглядел самый романтический город Италии до и после масштабного наводнения. Кроме этого, мы сообщали, что Венеция закрыла бесплатный вход в базилику Сан-Марко: как она выглядит.

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