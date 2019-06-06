Военные случайно оставили в небе "эротическое послание": фото

Летчики "нарисовали" конденсационный след, напоминающий мужские гениталии

Жители США сфотографировали в небе забавный силуэт Фото: facebook.com/TheAviationist

В Facebook-группе The Aviationist появился забавный снимок, сделанный жителями американской Аризоны. На изображении можно увидеть силуэт в небе, напоминающий мужские гениталии, сообщает Independent.

Летчики ВВС США оставили в небе забавный конденсационный след Фото: facebook.com/FOX10Phoenix

Эти следы оставили два самолеты пятого поколения F-35 Lightning II 56-го истребительного крыла ВВС США в ходе учебного полета, который состоялся 28 мая. Об этом CNN заявил официальный представитель авиабазы Люка. По его словам, оставленный истребителями F-35 Lightning II конденсационный след появился в ходе обычных учений, а его необычная форма, привлекшая внимание наблюдателей, возникла случайно.

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"Мы видели фотографии, которые были распространены онлайн во вторник. Старшее руководство 56-го истребительного крыла ВВС США проверило учебные записи с полета и подтвердило, что эти следы действительно оставили F-35, проводившие стандартные маневры по подготовке истребителей. Однако неподобающего поведения летчиков во время тренировочного полета нами замечено не было", – заявил представитель базы ВВС.

Напомним, что виновниками похожей выходки в прошлом году стали служащие базы ВМС США "Уидби Айелнд", которые во время учений начертили нарисованных в дневном небе над городом Омак форму мужских гениталий. Кроме этого, мы показали забавные фото небоскреба "пошлой формы".

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