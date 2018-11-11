Вор без штанов провалился сквозь крышу кафе: курьезный ролик

Видео было опубликовано на YouTube

Мужчина провалился сквозь крышу. Фото: pixabay

В сети набирает популярность ролик, который сняли жители штата США Алабама. К неожиданности посетителей одного из кафе сквозь его крышу внезапно провалился мужчина без штанов, который тут же начал драться с окружающими. Видео было опубликовано на YouTube-канале US Express.

В итоге он покинул кафе, владельцы которого тут же обратились в полицию. Когда правоохранительные органы начали расследование, выяснилось, что это был 27-летний преступник по имени Гленн Боста, которого ищут за совершение краж со взломом. Имя мужчины удалось выяснить, когда полицейские обнаружили в кафе его штаны, в кармане которых находилось удостоверение личности.

Ранее похожий случай произошел в американской Калифорнии, где вор застрял в вентиляционной трубе и сам вызвал полицию.

Ранее мы сообщали, что в штате Иллинойс спасли енота, тот застрял в ливневке. Залез в канализацию, но выбраться оттуда самостоятельно уже не смог. Слишком упитанным оказался – видимо, хорошо подготовился к зиме.