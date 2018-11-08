Вор спрятался от полиции в реке, но его ожидал "сюрприз"

Мужчине повезло не столкнуться с хищными рыбами

Вор чуть не попался в пасть акуле. Фото: pixabay

Вор, убегающий от преследования полиции, проплыл километр по реке с тупорылыми акулами, чтобы убежать от погони. Инцидент произошел в городе Брисбен, штат Квинсленд, Австралия, сообщает Daily Mail.

Злоумышленника на авто преследовали полицейские. Погоня продолжалась по городу до тех пор, пока вор не добрался до моста, на котором полицейские развернули шипы.

Вор налетел на преграду и потерял переднее колесо, добравшись до берега реки. Мужчина бросился в воду, кишащую тупорылыми акулами и проплыл по течению около километра.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.

Также мы сообщали о том, что третий этап Мировой лиги серфинга (WSL) в Австралии был приостановлен из-за нападения акулы на человека неподалеку от места проведения соревнований.