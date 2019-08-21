Ворон или кролик: странная оптическая иллюзия рассорила сеть

Юзеры жалуются на то, что запутались и сами не могут понять, что именно они видят на записи

Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика Фото: Pixabay

Пользователи популярной платформы Imgur активно обсуждают новую оптическую иллюзию, которая появилась на странице в Twitter юзера под ником Dan Quintano. Видео с оптической иллюзией стало вирусным, набрав 22 тысячи лайков.

В подписи к посту Quintano написал, что гладит нос кролика, однако многие юзеры не могли этого увидеть. "Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел", – отмечала Aina Puce. "Я что, под кайфом? Я вижу птицу", – задавался вопросом Noxeema Jackson.

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Большинство жаловались на то, что запутались и сами не могут понять, что именно они видят. "Я вроде бы вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает", – размышлял Greg Jenner. Некоторые указывали на то, что на самом деле это белощекий ворон, однако признавали, что глазам сложно увидеть на видео не кролика.

Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы рассказывали, как ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией. Также сообщалось об учительнице начальных классов из Канады, которая готовилась к уроку и случайно создала новую оптическую иллюзию.

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