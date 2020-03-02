Ворон съел самую опасную змею Африки: фото
Инцидент произошел в южноафриканской провинции Лимпопо
Шумящую гадюку – одну из самых распространенных африканских змей – атаковал рогатый ворон. Инцидент произошел в южноафриканской провинции Лимпопо. Фото опубликовал сайт Newsflare.
На обнародованных кадрах показано, как семейство кафрских рогатых воронов шагает по высокой траве, высматривая добычу. Одному из них удается схватить шумящую гадюку – опасную ядовитую змею, которая активна по ночам и малоподвижна в светлое время суток. Птица несет извивающуюся гадюку в длинном клюве, а затем проглатывает ее целиком.
Читайте также:Питон проглотил целиком массивного кота: видео
Укус шумящей гадюки вызывает жгучую боль, затем на коже появляются кровянистые пузыри, начинается некроз, возможен летальный исход. В Африке шумящие гадюки убивают больше людей, чем любые другие змеи.
Смотрите видео: питон прервал службу в индийском храме
Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в Сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное