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Ворон съел самую опасную змею Африки: фото

Инцидент произошел в южноафриканской провинции Лимпопо

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:07

Шумящую гадюку – одну из самых распространенных африканских змей – атаковал рогатый ворон. Инцидент произошел в южноафриканской провинции Лимпопо. Фото опубликовал сайт Newsflare.

На обнародованных кадрах показано, как семейство кафрских рогатых воронов шагает по высокой траве, высматривая добычу. Одному из них удается схватить шумящую гадюку – опасную ядовитую змею, которая активна по ночам и малоподвижна в светлое время суток. Птица несет извивающуюся гадюку в длинном клюве, а затем проглатывает ее целиком.

Фото: Newsflare

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Укус шумящей гадюки вызывает жгучую боль, затем на коже появляются кровянистые пузыри, начинается некроз, возможен летальный исход. В Африке шумящие гадюки убивают больше людей, чем любые другие змеи.

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Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в Сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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