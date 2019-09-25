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Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Узнайте о главных запретах в день Воздвижения 27 сентября: почему нельзя начинать важные дела и ходить в лес

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:23
27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Фото: depositphotos
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
Фото: depositphotos

Воздвижение Креста Господня 2019 православные украинцы отмечают 27 сентября. Детально об истории, обычаях, традициях и суевериях праздника, а также о том, что нельзя делать в этот день, узнайте в нашей статье.

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Воздвижение Креста Господня: история, обычаи, суеверия

27 сентября верующие вспоминают обретение и воздвижение равноапостольной царицей Еленой и патриархом Иерусалимским Макарием Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос и который впоследствии стал одним из главных символов христианства. Это один из 12 главных праздников православной церкви. Утром в этот день в церквях и храмах совершаются торжественные службы. Прихожане покупают три свечи, которыми крестят углы и двери в доме, читая при этом молитву.

Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в праздник

  • Нельзя работать, убирать в доме, стирать, шить.
  • В этот день лучше не начинать никаких важных дел. Существует поверье: не начинай никакого важного дела на Воздвижение Креста, потому что все начатое пойдет прахом.
  • Идет строгий пост, поэтому нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.
  • Запрещено ходить в лес. В народе говорят, Леший обходит свои владения и пересчитывает всех животных. Если человек попадется ему на глаза, то из леса он уже не вернется. Считается, что в праздник 27 сентября медведи залегают в зимнюю спячку, змеи прячутся в норы до самой весны и отлетают последние перелетные птицы.
  • В праздник Воздвижение Креста Господня все пресмыкающиеся, змеи и ящерицы, сползаются в одно место, чтобы устроить себе на зиму гнездо. Поэтому в домах тщательно запирали ворота и двери, чтобы змеи не заползли в дом.

Что можно делать в праздник Воздвижения 27 сентября

В этот день раньше занимались заготовками капусты на зиму. В народе говорили, что на Воздвижение осень лето отодвигает, поэтому прятали до праздника все овощи с корнями, чтобы заморозки не погубили урожай. Также следует окропить дом освященной в церкви водой, чтобы защитить его.

Напомним, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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