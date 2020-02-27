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Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Приматы воспользовались неисправностью автомобильного замка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25

В австралийском городе Сидней 15-летний вожак стаи приматов в попытке спастись от стерилизации сбежал вместе с двумя самками. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Бабуины воспользовались неисправностью автомобильного замка, открыли дверь и вырвались на свободу. "Они хорошенько осмотрели территорию, забрались на парковку и вели себя там куда лучше, чем можно было бы ожидать", – рассказал министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард.

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Животных поймали при помощи полицейских и сотрудников сиднейского зоопарка Таронга. Приматам дали успокоительное и вернули в исследовательское учреждение, где живет их стая. В четверг, 27 февраля, вожака снова попытаются стерилизовать.

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Напомним, ранее в Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров. Кроме этого, "Сегодня" писали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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