Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Приматы воспользовались неисправностью автомобильного замка

В австралийском городе Сидней 15-летний вожак стаи приматов в попытке спастись от стерилизации сбежал вместе с двумя самками. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Бабуины воспользовались неисправностью автомобильного замка, открыли дверь и вырвались на свободу. "Они хорошенько осмотрели территорию, забрались на парковку и вели себя там куда лучше, чем можно было бы ожидать", – рассказал министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард.

Животных поймали при помощи полицейских и сотрудников сиднейского зоопарка Таронга. Приматам дали успокоительное и вернули в исследовательское учреждение, где живет их стая. В четверг, 27 февраля, вожака снова попытаются стерилизовать.

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