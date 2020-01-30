Возле утеса обнаружили останки существа возрастом 125 млн лет: фото

Ученые пока не могут приступить к раскопкам из-за опасности обрушения утеса

Останки динозавра нашли в Великобритании Фото: iwradio

45-летняя Пиппа Фейруэзер из британского города Фрешуотер, остров Уайт, пошла на пляж и нашла у подножия утеса вблизи деревни Брайстоун окаменелый хвост динозавра. Предположительно, останки принадлежат игуанодону, который жил 125 миллионов лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Останки игуанодона Фото: iwradio Останки игуанодона Фото: iwradio Останки игуанодона Фото: iwradio Останки игуанодона Фото: iwradio Останки игуанодона Фото: iwradio 1/5

Ученые пока не могут приступить к раскопкам из-за опасности обрушения утеса. Возможно, помимо фрагмента скелета из шести позвонков им удастся найти на этом месте что-то еще. Эксперты предполагают, что найденные останки принадлежат игуанодону. Эти растительноядные ящеры вырастали в высоту до 10 метров, весили более четырех тонн и могли бегать со скоростью до 23 километров в час.

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Палеонтолог Оливер Мэттссон рассказал, что игуанодоны – самый распространенный вид динозавров, их останки находят на всех континентах. Ученый предостерег местных жителей от попыток подойти к окаменелости и тем более извлечь ее из земли.

Напомним, в Монголии археологи впервые нашли останки необычного динозавра, похожего на утку. Также мы писали, что в Египте обнаружили скелет гигантского динозавра с длинной шеей.

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