Возлюбленные после переезда нашли в доме тайник
Пара обнаружила интересную находку
Жители английского города Хакнолл, графство Ноттингемшир, Даррен Стилс и ее партнер переехали в новое жилье в июле 2017 года и обнаружили там тайник. Об этом сообщает местная газета Nottingham Post.
Как утверждает британская пара, их озадачила неработающей розеткой на кухне. "Мы безрезультатно пытались подсоединять туда технику, – вспоминает 45-летний мужчина. – Нам было бы очень удобно включать там пылесос, чтобы не тянуть шнур через всю кухню".
В результате хозяева решили пригласить в дом электрика, который и выяснил, что розетка обесточена. Он снял защитную крышку и обнаружил за ней потайной сейф.
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17 ноября Стилс опубликовал видеозапись с тайником в своем Twitter-аккаунте. Пост стал вирусным и собрал более 800 тысяч просмотров и сотни комментариев. "Спустя два года жизни в этом доме я наконец пригласил электрика… чтобы узнать о секретном сейфе" – иронично подписал он.
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