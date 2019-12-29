Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Возлюбленные в 36 лет бросили работу и продали дом ради путешествия: фото

Пара за 20 тысяч долларов переделала фургон в мобильное жилье

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:56
Пара бросила работу ради путешествия по США
Пара бросила работу ради путешествия по США
Фото: faroutride.com

Франко-канадская пара инженеров Изабель и Антуан отказалась от работы с девяти до пяти и выбрала жизнь, наполненную приключениями. Они переделали фургон в мобильный дом и отправились путешествовать по США.

Скриншот: faroutride.com

"В 36 лет мы бросили нашу карьеру, продали дом (и все вещи в нем), построили себе "жилье на колесах" и отправились в эпическое путешествие по Америке! Это уже третий год мы в пути", – заявила пара в интервью изданию Bored Panda.

Скриншот: faroutride.com

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах


Читайте также:
Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

Отвечая на вопрос о том, сколько времени они потратили на строительство уютного "домика на колесах", Антуан ответил: "Точно сказать сложно, но, по нашим оценкам, это заняло около одной тысячи часов". Внутри фургона есть санузел, холодильник, духовка и обогреватель, добавил мужчина.

Скриншот: faroutride.com

"Мы мечтали о жизни с меньшими затратами и меньшим объемом работы, но большим количеством времени, чтобы получать удовольствие от жизни", – отмечают возлюбленные.

Скриншот: faroutride.com

К слову, оборудование "дома на колесах" в общей сложности стоило Изабель и Антуану чуть меньше 20 тысяч долларов.

Скриншот: faroutride.com

Напомним, ранее стало известно, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео В Испании молния уничтожила 40 домов на колесах Стоит 500 гривен за сутки: на видео показали украинский собачий отель
видео жилье США дом путешествия фургон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Картошка в сливках в духовке
Картошка в сливках в духовке
Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Сын получит права на всю интеллектуальную собственность Волчек
Сын получит права на всю интеллектуальную собственность Волчек
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:20Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 14:46Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 14:25Психология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

Вчера, 13:45Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:31Афиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

Вчера, 10:55Fun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

26 декабряEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

26 декабряFun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

26 декабряАфиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

26 декабряТехно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

26 декабряFun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

26 декабряFun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

Новости партнеров

Классический рецепт салата
Классический рецепт салата "Цезарь" к новогоднему столу
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Салат с крабовыми палочками и кукурузой классический
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Друг Салтыкова рассказал, как певица избила женщину-блокадницу
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша