Возлюбленные в 36 лет бросили работу и продали дом ради путешествия: фото

Пара за 20 тысяч долларов переделала фургон в мобильное жилье

Пара бросила работу ради путешествия по США Фото: faroutride.com

Франко-канадская пара инженеров Изабель и Антуан отказалась от работы с девяти до пяти и выбрала жизнь, наполненную приключениями. Они переделали фургон в мобильный дом и отправились путешествовать по США.

Скриншот: faroutride.com

"В 36 лет мы бросили нашу карьеру, продали дом (и все вещи в нем), построили себе "жилье на колесах" и отправились в эпическое путешествие по Америке! Это уже третий год мы в пути", – заявила пара в интервью изданию Bored Panda.

Скриншот: faroutride.com

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Отвечая на вопрос о том, сколько времени они потратили на строительство уютного "домика на колесах", Антуан ответил: "Точно сказать сложно, но, по нашим оценкам, это заняло около одной тысячи часов". Внутри фургона есть санузел, холодильник, духовка и обогреватель, добавил мужчина.

Скриншот: faroutride.com

"Мы мечтали о жизни с меньшими затратами и меньшим объемом работы, но большим количеством времени, чтобы получать удовольствие от жизни", – отмечают возлюбленные.

Скриншот: faroutride.com

К слову, оборудование "дома на колесах" в общей сложности стоило Изабель и Антуану чуть меньше 20 тысяч долларов.

Скриншот: faroutride.com

Напомним, ранее стало известно, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

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