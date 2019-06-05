Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Не забудьте 6 июня поздравить с днем Вознесения Господня 2019 своих родных, близких, друзей, знакомых и коллег

Праздник Вознесение Господне: фото, картинки, стихи, смс Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2019 году православные украинцы отмечают завтра, 6 июня. Этот день является одним из 12 самых главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40-й день, вознесся на небо, завершив свое земное служение.

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Мы собрали для вас лучшие поздравления с Вознесением Господним 2019 в стихах, смс и прозе, а также подготовили красочные картинки и открытки.

Поздравления с Вознесением Господним в прозе

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В большой праздник – Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Красивые поздравления с Вознесением Господним своими словами

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Дорогой друг! Будь счастлив в этот праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут ещё более чистыми, а душа — светлее. В этот день обрати свой взор к нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашем Господе, который бережёт нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я помолюсь вместе с тобой.

Картинки Вознесение Господне Фото: bonnycards

С праздником Вознесения Господня: лучшие пожелания

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Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

Доброе поздравление с Вознесением Господним в прозе

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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

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Поздравления с Вознесением Господним 6 июня в стихах

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Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

Короткое поздравление с Вознесением Господним в смс

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Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Душевное сомнение

Пусть навсегда уйдет.

Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня маме

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С Вознесеньем, мамочка родная!

Светлый праздник миром осенит.

Сил, здоровья, счастья я желаю,

И пускай Господь тебя хранит!

Поздравительные открытки с Вознесением Господним Фото: bonnycards

Радостное поздравление с Вознесением Господним друзьям

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Дружба наша не стирается с годами,

И тебя я с Вознесеньем я поздравляю!

Чтобы друг друга мы не потеряли,

Нам обоим в праздник пожелаю.

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

В тяжелое чтоб время

Бог в сердце вашем жил!

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С праздником Вознесения Господня: красивые стихи коллегам

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Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах родным

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Сегодня Вознесение Господне.

Большой церковный праздник наступил.

Желаю я вам крепкого здоровья,

Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,

А Божий Сын любовью наградит.

Чтоб жили вы легко, преуспевая,

Без бед, переживаний и обид.

Пускай душа очиститься сегодня

От всех обид, от злости и печали.

Желаю в Воскресение Господне,

Чтоб жили долго вы и процветали.

Вознесение Господне 2019 год: открытки Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Вознесением Господним 6 июня

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Сорок дней после пасхи прошло,

И мы празднуем люди сегодня,

Как же сердцу сейчас хорошо,

Свято чтим Вознесение Господне.

На душе разлилась благодать,

Славим Господа в церкви и храме,

И в молитвах его восхвалять,

В этот праздник мы будем словами

Пусть сегодня приходит в твой дом,

Море радости, счастья, покоя,

И навеки поселятся в нём,

Как Господь в твоём сердце с тобою!

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Искреннее поздравление с Вознесением 2019

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Сорок дней прошло от Воскресения

И теперь мы празднуем Вознесение.

Христос апостолов вокруг себя собрал,

Обвел глазами и слова такие им сказал:

"Не расходитесь, вам предстоит

Крещение Духом Святым пережить".

Сам же поднялся, в облаке скрылся,

Для людских глаз совсем растворился.

А человечество теперь ждет,

Когда же Господь сюда снова придет.

С праздником Вознесения 2019: добрые пожелания

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Просим Бога о спасении,

И цветы несем весенние,

Ставим свечи пред иконами

В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос

Завершил своё служенье.

Бог Отец его вознёс,

Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,

И опять вернулся в Вечность.

Вознесенье – день разлуки,

Светлой радостью отмечен.

Ранее мы рассказывали церковные праздники и посты в июне 2019 по дням.

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