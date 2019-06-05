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Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Не забудьте 6 июня поздравить с днем Вознесения Господня 2019 своих родных, близких, друзей, знакомых и коллег

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Праздник Вознесение Господне: фото, картинки, стихи, смс
Праздник Вознесение Господне: фото, картинки, стихи, смс
Фото: Depositphotos

Вознесение Господне в 2019 году православные украинцы отмечают завтра, 6 июня. Этот день является одним из 12 самых главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40-й день, вознесся на небо, завершив свое земное служение.

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Мы собрали для вас лучшие поздравления с Вознесением Господним 2019 в стихах, смс и прозе, а также подготовили красочные картинки и открытки.

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Поздравления с Вознесением Господним в прозе

***

В большой праздник – Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

Красивые поздравления с Вознесением Господним своими словами

***
Дорогой друг! Будь счастлив в этот праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут ещё более чистыми, а душа — светлее. В этот день обрати свой взор к нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашем Господе, который бережёт нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я помолюсь вместе с тобой.

Картинки Вознесение Господне
Картинки Вознесение Господне
Фото: bonnycards

С праздником Вознесения Господня: лучшие пожелания

***
Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

Доброе поздравление с Вознесением Господним в прозе

***
Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

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Поздравления с Вознесением Господним 6 июня в стихах

***
Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.

Короткое поздравление с Вознесением Господним в смс

***

Сегодня – Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Душевное сомнение
Пусть навсегда уйдет.

Искренние поздравления с праздником Вознесения Господня маме

***
С Вознесеньем, мамочка родная!
Светлый праздник миром осенит.
Сил, здоровья, счастья я желаю,
И пускай Господь тебя хранит!

Поздравительные открытки с Вознесением Господним
Поздравительные открытки с Вознесением Господним
Фото: bonnycards

Радостное поздравление с Вознесением Господним друзьям

***
Дружба наша не стирается с годами,
И тебя я с Вознесеньем я поздравляю!
Чтобы друг друга мы не потеряли,
Нам обоим в праздник пожелаю.

Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,
Уверенности, сил.
В тяжелое чтоб время
Бог в сердце вашем жил!

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С праздником Вознесения Господня: красивые стихи коллегам

***
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах родным

***
Сегодня Вознесение Господне.
Большой церковный праздник наступил.
Желаю я вам крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит.
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без бед, переживаний и обид.

Пускай душа очиститься сегодня
От всех обид, от злости и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.

Вознесение Господне 2019 год: открытки
Вознесение Господне 2019 год: открытки
Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Вознесением Господним 6 июня

***
Сорок дней после пасхи прошло,
И мы празднуем люди сегодня,
Как же сердцу сейчас хорошо,
Свято чтим Вознесение Господне.

На душе разлилась благодать,
Славим Господа в церкви и храме,
И в молитвах его восхвалять,
В этот праздник мы будем словами

Пусть сегодня приходит в твой дом,
Море радости, счастья, покоя,
И навеки поселятся в нём,
Как Господь в твоём сердце с тобою!

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Искреннее поздравление с Вознесением 2019

***
Сорок дней прошло от Воскресения
И теперь мы празднуем Вознесение.
Христос апостолов вокруг себя собрал,
Обвел глазами и слова такие им сказал:
"Не расходитесь, вам предстоит
Крещение Духом Святым пережить".
Сам же поднялся, в облаке скрылся,
Для людских глаз совсем растворился.
А человечество теперь ждет,
Когда же Господь сюда снова придет.

С праздником Вознесения 2019: добрые пожелания

***
Просим Бога о спасении,
И цветы несем весенние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос
Завершил своё служенье.
Бог Отец его вознёс,
Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье – день разлуки,
Светлой радостью отмечен.

Ранее мы рассказывали церковные праздники и посты в июне 2019 по дням.

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