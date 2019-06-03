Вознесение Господне 2019: дата, история и значение

Узнайте, когда празднуется Вознесение Господне в 2019 году и какое значение имеет этот день

Вознесение Господне 2019 Фото: Depositphotos

Вознесение Господне – один из значимых церковных праздников, который наступает вскоре после Пасхи 2019. Какого числа православные отмечают Вознесение 2019, как правильно рассчитать дату праздника, какое значение имеет этот день, читайте в нашей статье.

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Вознесение Господне в 2019 году: когда отмечаем праздник

Праздников Вознесения всецело зависит от даты Пасхи в церковном календаре, потому он и считается переходящим праздником. У православных и католиков Вознесение ежегодно отмечается на 40-й день после Воскресения Христова и всегда приходится на четверг.

А поскольку Пасха тоже не имеет фиксированной даты и в этом году у православных отмечалась 28 апреля, то, чтобы узнать дату Вознесения Господнего в 2019 году, следует к этой дате прибавить 40 дней. Получается, Вознесение 2019 выпадает на четверг, 6 июня.

Аналогично можно посчитать дату Вознесения 2019 у католиков. Ко дню католической Пасхи 21 апреля прибавляем 40 дней и получаем дату Вознесения – 30 мая.

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История и значение дня Вознесения Господня

Иисус Христос предсказал своим ученикам собственное Вознесение к Богу Отцу задолго до суда и крестной смерти, на которую его обрекли римские правители.

Как гласит церковное учение, Христос еще в течение 40 дней после Воскрешения пребывал на земле, являлся своим ученикам, разговаривал с ними о Царствии Божием и о своем втором пришествии. Также он предрекал их крещение Святым Духом.

В день Вознесения апостолы стали свидетелями чуда, когда Сын Божий вместе с небесными ангелами поднялся прямо на облаке в небо.

Значение праздника Вознесения Господня, по церковным канонам, заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи рода людского, победил смерть и даровал людям возможность воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу. Он вознесся на небеса, поскольку Его земное служение закончилось.

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