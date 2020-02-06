Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Точная причина фолликулярной аномалии пока неизвестна

Редкое заболевание привело к росту волос на деснах у девушки Фото: Depositphotos

В медицинском журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology ученые описали аномальный случай – во рту у жительницы Италии выросли волосы. Подобные явления крайне редки. Зарегистрированы всего пять случаев появления волос в ротовой полости и все – у мужчин. Точная причина фолликулярной аномалии пока неизвестна.

Фото: gizmodo

Отмечается, что анонимная пациентка обратилась к врачу в возрасте 19 лет. Медики диагностировали у нее синдром поликистозных яичников – расстройство, которое характеризуется излишним содержанием мужского гормона тестостерона в организме. Они предположили, что это стало предпосылкой к развитию редкого заболевания. Врачи хирургическим путем удалили причиняющие боль фолликулы и прописали женщине противозачаточные таблетки.

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Как пишет New York Post, в 25-летнем возрасте пациентка вернулась в клинику. Специалисты снова ее осмотрели и обнаружили, что количество волос на ее деснах, подбородке и в области шеи увеличилось. По неизвестным причинам она прекратила принимать контрацептивы, которые были частью ее первоначального лечения.

Фото: gizmodo

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