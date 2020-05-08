Впервые за 10 лет: появившийся на свет мальчик неожиданно прославил мать на все село, фото

Семья новорожденного, мать Анна и отец Гжегож Милек, получит награду от местных властей

В польском селе Мейсце-Оджаньске, где с 2010 года рождались только девочки, впервые за 10 лет на свет появился мальчик – его назвали Бартек. Родители новорожденного, мать Анна и отец Гжегож Милек, получат награду от местных властей. Что именно им подарят, не уточняется.

"Это чудесная новость, особенно в такой момент, когда все мы переживаем коронавирусную пандемию", – заявил в комментарии для Daily Mail мэр населенного пункта Раймунд Фришко.

В польском селе впервые за 10 лет родился мальчик. Его назвали Бартек

Фото: Anna Miłek / Facebook

В Мейсце-Оджаньске живет около 300 человек. Почти всю работу там выполняют женщины. Об этом селе заговорили СМИ в августе 2019 года, когда его мэр пообещал награду за рождение мальчика. В интервью газете The New York Times Фришко сказал, что думает над тем, чтобы назвать в честь долгожданного младенца целую улицу.

"Бартек, как и любой новорожденный ребенок, требует от меня много внимания, близости и заботы. Я очень рада, что у него будет этот "сувенир" на всю оставшуюся жизнь", – заявила журналистам мать ребенка.

Напомним, ранее 26-летняя Кэти Кроу из британского Уэльса с помощью кесарева сечения родила трех идентичных близнецов – Томми, Джошуа и Эдди. По словам медиков, подобное встречается лишь у одной из 200 миллионов рожениц. Кроме этого, мы писали о Николь и Тодде Бейли из Великобритании, которые стали родителями для двоих необычных детей.

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