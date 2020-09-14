Впервые за 47 лет: редкий индийский носорог родился в британском сафари-парке

Малыша покажут посетителям, когда он немного подрастет

В сафари-парке "Уэст-Мидленд" впервые за 47 лет родился детеныш индийского носорога. Его родители – 11-летняя Сето и 12-летний Рэп. У малыша пока нет имени. Он находится вместе с мамой в частной зоне парка и чувствует себя хорошо. Об этом сообщается на официальной странице заведения в Facebook.

Сотрудники сафари-парка утверждают, что малыша начнут показывать посетителям, когда он немного подрастет.

"Мы очень счастливы, ведь долго ждали этого момента, – рассказывают они в комментарии для ВВС. – Сето и Рэп поселились у нас, когда были еще совсем молодыми. Мы могли наблюдать, как они растут и взрослеют, поэтому нам особенно приятно видеть, как у них родился собственный ребенок".

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Смотрители парка в городе Беддли (графство на западе Англии) постоянно наблюдают за новорожденным с безопасного расстояния. Они признаются, что имя носорога будет начинаться с буквы I – так же, как и имена остальных животных, которые родились там в этом году.

В сафари-парке "Уэст-Мидленд" родился детеныш индийского носорога Фото: facebook.com/WestMidSafari В сафари-парке "Уэст-Мидленд" родился детеныш индийского носорога Фото: facebook.com/WestMidSafari В сафари-парке "Уэст-Мидленд" родился детеныш индийского носорога Фото: facebook.com/WestMidSafari В сафари-парке "Уэст-Мидленд" родился детеныш индийского носорога Фото: facebook.com/WestMidSafari В сафари-парке "Уэст-Мидленд" родился детеныш индийского носорога Фото: facebook.com/WestMidSafari 1/5

В парке "Уэст-Мидленд" обитает более 165 видов экзотических животных, в том числе шесть южных белых носорогов и три азиатских носорога. Оба вида находятся под угрозой, согласно данным Международного союза охраны природы. Также там собраны самые большие в Великобритании группы белых львов, гепардов, бегемотов, сурикатов и лемуров.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как в зоопарке американского штата Майами после искусственного оплодотворения впервые родился уникальный индийский носорог.

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Кроме этого, мы рассказывали о том, что в Малайзии от рака умерла последняя самка суматранского носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в стране.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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