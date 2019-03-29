Врач по ошибке увеличил пациентке грудь

Хирург без разрешения установил ей силиконовые имплантаты

Женщине по ошибке увеличили грудь Фото: Pixabay

В телепередаче Botched, рассказывающей о неудачных пластических операциях, приняла участие женщина, которой увеличили грудь вопреки ее желанию.

"Грудь свисала буквально до пупка, — рассказывает женщина изданию Daily Mail. — Это было ужасно". Вместо подтяжки и уменьшения груди, на которые она рассчитывала, пластический хирург без разрешения установил ей силиконовые имплантаты.

Женщина дважды пыталась решить проблему при помощи новых пластических операций, но ничего не добилась и обратилась в телепередачу Botched, которую ведут известные пластические хирурги Терри Дуброу и Пол Нассиф. Они смогли удалить имплантаты и уменьшить ее грудь. "От того, что у меня больше нет имплантатов, как гора с плеч свалилась", — призналась она.

Напомним, известная актриса вышла в свет с "квадратной" грудью. Кроме этого, мы писали, что австралийка страдает из-за аномального роста груди 11 размера. Из-за этой проблемы она не может жить обычной жизнью и вынуждена во многом себя ограничивать.

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