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Врач спас застрявшего в дверях лифта пса: невероятное видео

Инцидент произошел в городе Тампа во Флориде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53
Мужчина спас собаку, поводок которой застрял в двери лифта
Мужчина спас собаку, поводок которой застрял в двери лифта
Фото: Unsplash

Доктор Мохаммад Авад из американского города Тампа во Флориде спас собаку от удушения. Мужчина возвращался домой с дежурства, когда увидел, что из лифта выходит соседка со своим псом. В этот момент поводок животного защемило дверями лифта, и пса потянуло вверх. После нескольких неудачных попыток Аваду таки удалось освободить скулящего пушистика, пишет KABC-TV.

По словам врача, он слышал, как собака издает хныкающие и хрипящие звуки и понимал, что ей осталось жить всего несколько секунд. "Но, наконец, это произошло – поводок отстегнулся, и собака упала на пол. Я повторно посмотрел видео и даже не поверил, что это сделал я", – рассказывает мужчина.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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Мохаммад надеется, что владельцы домашних животных будут впредь внимательнее следить за питомцами в лифте, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме того, мы рассказывали о собаке, которая спасла американца от 50 лет тюрьмы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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