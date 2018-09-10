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Врачи чудом спасли заросшего шерстью кота: невероятное фото

Коту пришлось дать снотворное, чтобы полностью его обстричь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek
Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek

Камера видеонаблюдения приюта для животных в городе Дуглас штата Иллинойс (США) зафиксировала момент, когда неизвестный мужчина оставил коробку у дверей заведения.

Пришедшие утром на работу сотрудники заглянули туда и увидели лохматое существо. Вся шерсть его была в колтунах. Но когда их начали понемногу отстригать, появилась кошачья мордашка. Бедолага едва помещался в лотке и с трудом передвигался из-за обилия сваленной шерстки.

Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek
Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek
Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek
Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek
Кот. Фото: instagram.com/clubkoshek
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Коту пришлось дать снотворное, чтобы полностью его обстричь. На это у ветеринаров ушло несколько часов, а шерсти набралось аж два килограмма.

После стрижки выяснилась еще одна деталь – он весит 10 кг, а это очень много для кота. Его назвали Боб Марли из-за "дредов", и теперь у него новая жизнь. Которая начнется с диеты и спорта.

Пару дней назад стало известно, что Боба Марли приняли в семью новые хозяева. Теперь он точно в безопасности.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котикаКроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка

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Источник: The Sun
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