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"Врачи плакали": собака исцелила трехлетнего ребенка после тяжелой операции, фото

Ретривер по кличке Лео помог мальчику выжить

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:50

Собака по кличке Лео помогла исцелиться трехлетнему мальчику по имени Оскар Хаскелл, который пережил тяжелую операцию на мозге. У ребенка диагностировали редкое заболевание – острый рассеянный энцефаломиелит, и с каждым днем состояние его здоровья ухудшалось (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Собака исцелила умирающего мальчика
Собака исцелила умирающего мальчика
Фото: Pixabay

История произошла в британском городе Саутгемптон. Мать Оскара, Зои Рельф, рассказывает, что ее сын постепенно переставал реагировать на внешние раздражители. Врачи предупредили, что стоит готовиться к худшему.

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Медики предложили матери альтернативный способ лечения сына с помощью пет-терапии и привели в палату собаку породы золотистый ретривер по кличке Лео. По совету врачей, женщина стала разговаривать с ребенком и пообещала ему, что, если он выздоровеет, то получит в подарок щенка. Как только лапу собаки положили на его руку, учащенный после операции пульс мальчика вернулся к нормальным значениям.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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"Это было потрясающе. Врачи плакали, это было просто чудо. Его лицо было обездвиженным, он вообще не шевелился. И вдруг улыбнулся", – вспоминает Рельф в интервью для The Mirror. С тех пор прошло четыре года, и состояние Оскара только улучшалось. Его мать решилась поделиться историей только сейчас.

Собака исцелила умирающего мальчика
Фото: Lyndsey Uglow
Собака исцелила умирающего мальчика
Фото: Lyndsey Uglow
Собака исцелила умирающего мальчика
Фото: Lyndsey Uglow
Собака исцелила умирающего мальчика
Фото: Lyndsey Uglow
Собака исцелила умирающего мальчика
Фото: Lyndsey Uglow
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Ранее "Сегодня" писали, как в китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси, золотистый ретривер также спас своего хозяина от смерти. Когда владелец животного упал в обморок, пес дождался машину скорой помощи и отвел медиков в нужное место. Кроме этого, мы рассказывали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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