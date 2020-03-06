"Врачи плакали": собака исцелила трехлетнего ребенка после тяжелой операции, фото

Ретривер по кличке Лео помог мальчику выжить

Собака по кличке Лео помогла исцелиться трехлетнему мальчику по имени Оскар Хаскелл, который пережил тяжелую операцию на мозге. У ребенка диагностировали редкое заболевание – острый рассеянный энцефаломиелит, и с каждым днем состояние его здоровья ухудшалось (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Собака исцелила умирающего мальчика Фото: Pixabay

История произошла в британском городе Саутгемптон. Мать Оскара, Зои Рельф, рассказывает, что ее сын постепенно переставал реагировать на внешние раздражители. Врачи предупредили, что стоит готовиться к худшему.

Медики предложили матери альтернативный способ лечения сына с помощью пет-терапии и привели в палату собаку породы золотистый ретривер по кличке Лео. По совету врачей, женщина стала разговаривать с ребенком и пообещала ему, что, если он выздоровеет, то получит в подарок щенка. Как только лапу собаки положили на его руку, учащенный после операции пульс мальчика вернулся к нормальным значениям.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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"Это было потрясающе. Врачи плакали, это было просто чудо. Его лицо было обездвиженным, он вообще не шевелился. И вдруг улыбнулся", – вспоминает Рельф в интервью для The Mirror. С тех пор прошло четыре года, и состояние Оскара только улучшалось. Его мать решилась поделиться историей только сейчас.

Собака исцелила умирающего мальчика Фото: Lyndsey Uglow Собака исцелила умирающего мальчика Фото: Lyndsey Uglow Собака исцелила умирающего мальчика Фото: Lyndsey Uglow Собака исцелила умирающего мальчика Фото: Lyndsey Uglow Собака исцелила умирающего мальчика Фото: Lyndsey Uglow 1/5

Ранее "Сегодня" писали, как в китайском округе Юньчэн, провинция Шаньси, золотистый ретривер также спас своего хозяина от смерти. Когда владелец животного упал в обморок, пес дождался машину скорой помощи и отвел медиков в нужное место. Кроме этого, мы рассказывали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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