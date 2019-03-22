"Вранье!" Потерявшая корону "Мисс Москва" сделала громкое заявление

Алеся Семеренко написала в Instagram гневный пост

Алеся Семеренко осталась без короны Фото: instagram.com/alesiasemerenko

У победительницы российского конкурса красоты "Мисс Москва" Алеси Семеренко отобрали корону. Директор состязания Татьяна Андреева утверждает, что соответствующее решение было принято из-за невыполнения девушкой условий конкурса, а также сломанной короны, которую у нее "еле-еле забрали".

Алеся Семеренко, в свою очередь, написала в Instagram гневный пост, в котором обвиняет организаторов в клевете. Девушка отметила, что не ломала венец.

"Сломала корону?? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя три месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила", — написала Семеренко.



INSTAGRAM (@alesiasemerenko) 21 Мар 2019 в 8:30 PDT

По словам бывшей "Мисс Москвы", ни на какие мероприятия ее не звали, а без связи она была всего неделю. "И мне никто не писал в Инстаграмм, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои Контакты! Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", — отметила девушка.



INSTAGRAM 8 Мар 2019 в 6:26 PST

Напомним, что накануне конкурса "Мисс Вселенная США", модель Сара Роуз Саммерс, оказалась в эпицентре расистского скандала – девушка в компании своих "коллег" из Австралии и Колумбии отпускала грубые замечания в адрес красавиц из стран Юго-Восточной Азии.

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