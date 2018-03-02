"Все под водой": американец показал фото "из 5000 года"

По словам "путешественника во времени" по имени Эдвард, в 2004 году он был частью секретного эксперимента – это позволило ему оказаться на тысячи лет вперед, сообщает Mirror.

В ходе эксперимента Эдварду удалось не просто посмотреть на будущее, но и сделать несколько снимков. Он заявил, что в 5000 году человечество в полной мере испытает на себе последствия глобального потепления. В качестве доказательства он показывает фото Лос-Анджелеса – город полностью затоплен и люди якобы вынуждены будут жить под водой.

Фото: imgur

Фото: imgur

"Я стоял на огромной деревянной платформе. Не только я, но и дома, сооружения и все вокруг сделано из дерева. Позже я понял, это тот же город – Лос-Анджелес, но под водой", – рассказал он.

Эдварду удалось побеседовать с жителем будущего, который рассказал, что вдобавок к глобальному потеплению на мировой потоп повлиял высокий рост преступности: люди убивали друг друга за кусок хлеба или бутылку чистой воды.

Напомним, ранее еще один путешественник во времени показал "фото из будущего". В ролике человек по имени Александр Смит утверждает, что участвовал в некоем секретном проекте ЦРУ и решился на рассказ под угрозой смерти.

Кроме этого мы писали, что "путешественник во времени" прошел проверку на детекторе лжи.