"Все под водой": американец показал фото "из 5000 года"

Сегодня, 10:16

В ходе эксперимента парню якобы удалось посмотреть на будущее

Парень называет себя путешественником во времени. Фото: imgur
Парень называет себя путешественником во времени. Фото: imgur

По словам "путешественника во времени" по имени Эдвард, в 2004 году он был частью секретного эксперимента – это позволило ему оказаться на тысячи лет вперед, сообщает Mirror.

В ходе эксперимента Эдварду удалось не просто посмотреть на будущее, но и сделать несколько снимков. Он заявил, что в 5000 году человечество в полной мере испытает на себе последствия глобального потепления. В качестве доказательства он показывает фото Лос-Анджелеса – город полностью затоплен и люди якобы вынуждены будут жить под водой.

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Фото: imgur

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Фото: imgur

"Я стоял на огромной деревянной платформе. Не только я, но и дома, сооружения и все вокруг сделано из дерева. Позже я понял, это тот же город – Лос-Анджелес, но под водой", – рассказал он.

Эдварду удалось побеседовать с жителем будущего, который рассказал, что вдобавок к глобальному потеплению на мировой потоп повлиял высокий рост преступности: люди убивали друг друга за кусок хлеба или бутылку чистой воды.

Напомним, ранее еще один путешественник во времени показал "фото из будущего"В ролике человек по имени Александр Смит утверждает, что участвовал в некоем секретном проекте ЦРУ и решился на рассказ под угрозой смерти.

Кроме этого мы писали, что "путешественник во времени" прошел проверку на детекторе лжи
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