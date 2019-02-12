Всемирный день комплимента: традиции праздника

Когда отмечаем и что означает праздник комплиментов

1 марта – Всемирный день комплимента Фото: Depositphotos

Первый день весны, 1 марта, дарит нам интересный праздник – Всемирный день комплимента. Точно неизвестно, когда и откуда он появился, но вот его идея так понравилась людям, что его подхватили и популяризировали достаточно широко.

Комплимент – это французское слово, означающее похвалу и одобрение, выраженные приятными и лестными словами.

Искренний комплимент, сказанный от души, может творить настоящие чудеса. Ведь человек – личность социальная, ему важно знать мнение окружающих о его поступках и поведении. И если он получает позитивную оценку своим действиям, это соответственно повышает его самооценку и уверенность в себе, а кроме того, дарит хорошее настроение и оптимизм.

Также комплимент может стать поводом для приятного знакомства, помочь разрядить напряженную обстановку в коллективе, наладить доброжелательные отношения с людьми.

Если вы хотите приобщиться к Всемирному дню комплимента, постарайтесь в этот день отвлечься от собственных проблем и обратить внимание на окружающих вас людей, найти в них какие-то положительные качества, за которые их можно похвалить, и от чистого сердца сказать им приятные слова комплимента. Старайтесь быть вежливыми, внимательными и учтивыми. И, возможно, такая привычка закрепится у вас не только в праздник комплимента, но и во все остальные дни в году.

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