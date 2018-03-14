Всемирный день защиты прав потребителей: история праздника

Сегодня, 07:05

Приурочен этот день к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году

Права потребителей защищены юридически. Фото: pixabay
Права потребителей защищены юридически. Фото: pixabay

Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Этот день отмечается ежегодно с 1983 года. А приурочен этот день к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.

Во время его речи были сформулированы основные права потребителя: право на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным. Позже к ним добавились еще право на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Всемирная организация потребителей – независимая некоммерческая организация, защищает права потребителей в ЮНЕСКО и ООН, оказывает образовательную и правовую помощь.

Так, с 9 апреля 1985 года Генеральная Ассамблея ООН закрепила руководящие принципы защиты прав потребителей. И отныне права потребителей юридически признаны.

Тем временем продолжается Великий пост-2018. Сайт "Сегодня" рассказал о лучших рецептах постных напитков: варим компоты, морсы и лимонад.
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Источник:

"Сегодня"

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