Всемирный день защиты прав потребителей: история праздника

Приурочен этот день к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году

Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Этот день отмечается ежегодно с 1983 года. А приурочен этот день к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.

Во время его речи были сформулированы основные права потребителя: право на безопасность, на информацию, на выбор и право быть услышанным. Позже к ним добавились еще право на возмещение ущерба, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Всемирная организация потребителей – независимая некоммерческая организация, защищает права потребителей в ЮНЕСКО и ООН, оказывает образовательную и правовую помощь.

Так, с 9 апреля 1985 года Генеральная Ассамблея ООН закрепила руководящие принципы защиты прав потребителей. И отныне права потребителей юридически признаны.

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