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Вслед за перепичкой и яйцом-рекордсменом: российская лужа "завела" Instagram

11 сентября, 16:06

Таким образом жители Южно-Сахалинска привлекают внимание чиновников к проблеме ремонта дорог

В социальной сети Instagram можно найти самые разные страницы. Кроме обычных юзеров и знаменитостей, там есть животные, заведения и даже целые города и страны. Довольно часто эти страницы используют для пиара, например, как в случае с яйцом-рекордсменом, или для хайпа, как легендарная "Киевская перепички", оскандалившаяся из-за чересчур креативного маркетинга. Ну и как же не вспомнить неофициальный Instagram пышечной в Петербурге, где опубликовали провокационные фотографии с эротическим подтекстом.

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Активные пользователи Instagram из российского Южно-Сахалинска пошли еще дальше и завели аккаунт для обычной лужи. Таким образом местные жители хотят привлечь внимание чиновников к проблеме ремонта дорог. Говорят, что 25 лет живут в болоте, но на их жалобы до сих пор не было никакой реакции.

Детальнее смотрите в сюжете:

На страницу лужи уже подписались почти три тысячи пользователей сети. Они сочувствуют грязной воде и рассказывают о подобных проблемах в своих городах.

"Какая хорошая лужа. Возле моего дома была похожая. Я вырос вместе с ней, но несколько лет назад ее закатали в асфальт", "А убитые дороги тоже хотят присоединиться, можно?", "Говорят, что в стране стабильности нет, вот вам результат", – шутят они.

INSTAGRAM

Напомним, ранее ученые доказали неожиданную пользу Instagram.

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Россия акция дороги Instagram лужа
Источник: instagram.com/ya_luzha_u_doma
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