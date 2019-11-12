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Вся жизнь в одном ролике: отец снимал на видео дочь каждую неделю 20 лет подряд

С каждым отрывком девочка меняется в лице, становится все взрослее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Отец снимал дочь каждую неделю 20 лет подряд
Отец снимал дочь каждую неделю 20 лет подряд
Фото: Pixabay

В интернете стал вирусным ролик, на котором показано взросление девушки. Ее на протяжении 20 лет каждую неделю снимал на видео отец. Эта запись собрала более 2,4 миллионов просмотров, сообщает The Sun.

На первых кадрах видно младенец, который постепенно растет. На отрывках есть разные эмоции: девочка улыбается, плачет и находится в спокойном состоянии. С каждым отдельным кадром девочка меняется в лице, становится все взрослее. В конце видео показано, как она выглядит в 20 лет.

Смотрите видео: как нестандартная внешность помогает приобретать бешеную популярность

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"Просто невероятно", "Очень трогательно", "Классная идея, видно, что он любит своего ребенка", "Супер-папочка", "Так мило, молодец", – пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Ранее "Сегодня" писали, как меняется внешность женщин после беременности. Пользователи сети устроили флешмоб и публикуют курьезные коллажи себя до и после того, как у них появились дети, и подписывают их хэштегом #GotToddlered (в переводе "появился ребенок"). Кроме того, мы публиковали фото преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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