Вся жизнь в одном ролике: отец снимал на видео дочь каждую неделю 20 лет подряд

С каждым отрывком девочка меняется в лице, становится все взрослее

Отец снимал дочь каждую неделю 20 лет подряд Фото: Pixabay

В интернете стал вирусным ролик, на котором показано взросление девушки. Ее на протяжении 20 лет каждую неделю снимал на видео отец. Эта запись собрала более 2,4 миллионов просмотров, сообщает The Sun.

На первых кадрах видно младенец, который постепенно растет. На отрывках есть разные эмоции: девочка улыбается, плачет и находится в спокойном состоянии. С каждым отдельным кадром девочка меняется в лице, становится все взрослее. В конце видео показано, как она выглядит в 20 лет.

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"Просто невероятно", "Очень трогательно", "Классная идея, видно, что он любит своего ребенка", "Супер-папочка", "Так мило, молодец", – пишут пользователи сети в комментариях под видео.

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