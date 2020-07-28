"Вы не можете носить это": покупатели в магазине оскандалились из-за пугающих масок, фото

За этот поступок супругам из США на год запретили посещать магазины сети Walmart

В американском городе Маршалл (штат Миннесота) пара зашла в магазин Walmart в "пугающих масках" со свастикой – изображением флага нацистской Германии. За этот поступок покупателям на год запретили посещать магазины сети. Об этом сообщает издание The Hill.

Телеканал CNN опубликовал ролик, снятый очевидцем. На записи показано, как мужчина и женщина выбирают продукты. Автор видео говорит им: "Вы не можете носить это!". Женщина, в свою очередь, показывает средний палец другим посетителям магазина, которые говорят ей, что она "больная".

Позже супруги с масками со свастикой отметили, что таким образом они протестуют против приказа губернатора, по которому люди в штате должны носить защитные маски внутри магазинов.

Прибывшие на место полицейские по требованию Walmart выписали покупателям предупреждение. Никаких иных обвинений они не получили.

Кроме этого, "Сегодня" писали, как в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.

Как носить маску в жару – смотрите видео:

Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов.

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