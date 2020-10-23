"Вы шутите?" Отец ребенка с "кошмарной" фамилией попал в неловкую ситуацию в роддоме
Медики попросили у мужчины показать паспорт
38-летний Джимми Корона из города Сток-он-Трент в Стаффордшире (Великобритания) из-за "кошмарной" фамилии постоянно попадает в неловкие ситуации. В сентябре у мужчины и его возлюбленной Лорен родился ребенок. Однако сотрудники роддома отказались записывать ребенка и попросили отца предъявить документы, чтобы убедиться, что он не шутит.
"Из-за этого коронавируса никто не может поверить, что у меня фамилия – Корона, – жалуется мужчина. – Никто не верит мне, кроме тех, кого я знаю уже много лет".
По словам Джимми, он "унаследовал" фамилию от своего дедушки Юзефа Короны, который во время Второй мировой войны попал в концентрационный лагерь в Германии и чудом смог выбраться оттуда живым.
Британец не планирует менять свою фамилию, но признает, что странно слышать ее отовсюду.
"Мою фамилию произносят снова и снова. Она появляется во всех новостях, в газетах и на радио каждый день. Это безумие! Надеюсь, скоро все это закончится", – сказал Джимми в интервью таблоиду Daily Star.
Напомним, россиянин Пельмень Кондольский решил поменять имя, которое он ранее взял, чтобы выиграть в конкурсе 200 килограммов пельменей.
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