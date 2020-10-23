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"Вы шутите?" Отец ребенка с "кошмарной" фамилией попал в неловкую ситуацию в роддоме

Сегодня, 11:11

Медики попросили у мужчины показать паспорт

38-летний Джимми Корона из города Сток-он-Трент в Стаффордшире (Великобритания) из-за "кошмарной" фамилии постоянно попадает в неловкие ситуации. В сентябре у мужчины и его возлюбленной Лорен родился ребенок. Однако сотрудники роддома отказались записывать ребенка и попросили отца предъявить документы, чтобы убедиться, что он не шутит.

"Из-за этого коронавируса никто не может поверить, что у меня фамилия – Корона, – жалуется мужчина. – Никто не верит мне, кроме тех, кого я знаю уже много лет".

У Джимми Короны и его возлюбленной Лорен родился ребенок
Фото: SWNS

По словам Джимми, он "унаследовал" фамилию от своего дедушки Юзефа Короны, который во время Второй мировой войны попал в концентрационный лагерь в Германии и чудом смог выбраться оттуда живым.

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Британец не планирует менять свою фамилию, но признает, что странно слышать ее отовсюду.

"Мою фамилию произносят снова и снова. Она появляется во всех новостях, в газетах и на радио каждый день. Это безумие! Надеюсь, скоро все это закончится", – сказал Джимми в интервью таблоиду Daily Star.

Фото: SWNS
Фото: SWNS
Фото: SWNS

Напомним, россиянин Пельмень Кондольский решил поменять имя, которое он ранее взял, чтобы выиграть в конкурсе 200 килограммов пельменей.

Смотрите видео: как живут украинцы с необычными фамилиями

Кроме этого, мы сообщали, как ученый с курьезным именем защитил диссертацию в Одессе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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