Вы узнаете здесь себя: ТОП-12 жизненных комиксов про девочек

Типичные ситуации, с которыми сталкивалась каждая девочка

Сегодня, 11 октября, в мире отмечают Международный день девочек, который был установлен ООН относительно недавно – в 2012 году.

И хоть многие из нас уже давно выросли, но внутри все еще живет та самая маленькая девочка со своими маленькими радостями, проблемами и странностями.

Сегодня.Lifestyle собрали для вас 12 типичных ситуаций, в которых каждая девочка (взрослая и не очень) узнает себя.

Фото: Сегодня, instagram.com/cassandracalin

Фото: Сегодня, instagram.com/dailytoonies

Фото: Сегодня, instagram.com/murrzstudio

Фото: Сегодня, instagram.com/strictly_for_she/

Фото: Сегодня, instagram.com/murrzstudio

Фото: Сегодня, instagram.com/cassandracalin

Фото: Сегодня, instagram.com/dailytoonies

Фото: Сегодня, instagram.com/makeuplovers198

Фото: Сегодня, instagram.com/murrzstudio

Фото: Сегодня, instagram.com/cassandracalin

Фото: Сегодня, instagram.com/murrzstudio

Фото: instagram.com/cassandracalin

В еще одной нашей подборке вы тоже сможете узнать себя – 10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение".

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