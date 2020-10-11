Вы узнаете здесь себя: ТОП-12 жизненных комиксов про девочек
Типичные ситуации, с которыми сталкивалась каждая девочка
Сегодня, 11 октября, в мире отмечают Международный день девочек, который был установлен ООН относительно недавно – в 2012 году.
И хоть многие из нас уже давно выросли, но внутри все еще живет та самая маленькая девочка со своими маленькими радостями, проблемами и странностями.
Сегодня.Lifestyle собрали для вас 12 типичных ситуаций, в которых каждая девочка (взрослая и не очень) узнает себя.
В еще одной нашей подборке вы тоже сможете узнать себя – 10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение".
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