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Выбрали самые забавные фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающаяся за сердце белка

Сегодня, 13:52

Церемония вручения премии The Comedy Wildlife Photography Awards прошла в прямом эфире в Instagram

Названы победители ежегодной премии комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards. Идея конкурса заключается в том, чтобы напомнить о важности сохранения дикой природы. Церемония вручения премии прошла в прямом эфире в Instagram.

На самой смешной фотографии 2020 года изображена черепаха Терри, чья перевернутая ласта напоминает неприличный жест. Автор снимка – фотограф Марк Фицпатрик. Он сделал его на острове Леди-Эллиот в Квинсленде (Австралия).

Comedy Wildlife Photo Awards (@comedywildlifephoto)

За победу Фицпатрик получил новую камеру Nikon, трофей ручной работы из Танзании и путевку на сафари в кенийский заповедник Масаи-Мара.

"Было так здорово наблюдать за реакцией на мой снимок с Терри, потому что он смог развлечь людей в этот трудный год и в то же время привлечь внимание к проблеме исчезновения видов, – рассказал Фицпатрик изданию BoredPanda. – Надеюсь, черепаха Терри побудит еще больше людей воспользоваться моментом и подумать, как мы влияем на дикую природу и что можем сделать, чтобы помочь ее сохранить".

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Посмотрите также на фото победителей в других категориях.

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К слову, основатели премии The Comedy Wildlife Photography Awards – профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. В состав жюри этого конкурса ранее входили: телеведущая Кейт Хамбл, комик Хью Деннис, актер Билл Треверс и популярные фотографы.

Напомним, Сегодня.Lifestyle уже публиковали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Кроме этого, мы писали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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Источник: Сегодня
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