Выбрали самые забавные фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающаяся за сердце белка
Церемония вручения премии The Comedy Wildlife Photography Awards прошла в прямом эфире в Instagram
Названы победители ежегодной премии комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards. Идея конкурса заключается в том, чтобы напомнить о важности сохранения дикой природы. Церемония вручения премии прошла в прямом эфире в Instagram.
На самой смешной фотографии 2020 года изображена черепаха Терри, чья перевернутая ласта напоминает неприличный жест. Автор снимка – фотограф Марк Фицпатрик. Он сделал его на острове Леди-Эллиот в Квинсленде (Австралия).
За победу Фицпатрик получил новую камеру Nikon, трофей ручной работы из Танзании и путевку на сафари в кенийский заповедник Масаи-Мара.
"Было так здорово наблюдать за реакцией на мой снимок с Терри, потому что он смог развлечь людей в этот трудный год и в то же время привлечь внимание к проблеме исчезновения видов, – рассказал Фицпатрик изданию BoredPanda. – Надеюсь, черепаха Терри побудит еще больше людей воспользоваться моментом и подумать, как мы влияем на дикую природу и что можем сделать, чтобы помочь ее сохранить".
Читайте также:Фото "Хватай жизнь за…" стало самым смешным в 2019 году
Посмотрите также на фото победителей в других категориях.
Приз зрительских симпатий Affinity Photo достался Роланду Краницу за его очаровательный снимок поющего суслика под названием "O Sole Mio!", сделанный в Венгрии.
Награду в категории Serian Creatures on the Land (Существа на суше) получил Чарли Дэвидсон за фотографию енота, застрявшего в дупле.
Премия Creatures In The Air (Существа в воздухе) отошла Тиму Хирну со снимком стрекозы, прячущейся за стеблем.
В номинации Amazing Internet Portfolio (Удивительное интернет-портфолио) была отмечена работа Дейзи Джилардини.
Победитель в юниорской категории Think Tank Photo – Олин Роджерс с фотографией "На этот раз я тебя достал!".
Ещё десять снимков получили высокие оценки от судей.
К слову, основатели премии The Comedy Wildlife Photography Awards – профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. В состав жюри этого конкурса ранее входили: телеведущая Кейт Хамбл, комик Хью Деннис, актер Билл Треверс и популярные фотографы.
Напомним, Сегодня.Lifestyle уже публиковали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.
Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей
Кроме этого, мы писали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное