Выбрали самые забавные фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающаяся за сердце белка

Церемония вручения премии The Comedy Wildlife Photography Awards прошла в прямом эфире в Instagram

Названы победители ежегодной премии комедийной фотографии дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards. Идея конкурса заключается в том, чтобы напомнить о важности сохранения дикой природы. Церемония вручения премии прошла в прямом эфире в Instagram.

На самой смешной фотографии 2020 года изображена черепаха Терри, чья перевернутая ласта напоминает неприличный жест. Автор снимка – фотограф Марк Фицпатрик. Он сделал его на острове Леди-Эллиот в Квинсленде (Австралия).

За победу Фицпатрик получил новую камеру Nikon, трофей ручной работы из Танзании и путевку на сафари в кенийский заповедник Масаи-Мара.

"Было так здорово наблюдать за реакцией на мой снимок с Терри, потому что он смог развлечь людей в этот трудный год и в то же время привлечь внимание к проблеме исчезновения видов, – рассказал Фицпатрик изданию BoredPanda. – Надеюсь, черепаха Терри побудит еще больше людей воспользоваться моментом и подумать, как мы влияем на дикую природу и что можем сделать, чтобы помочь ее сохранить".

Посмотрите также на фото победителей в других категориях.

Приз зрительских симпатий Affinity Photo достался Роланду Краницу за его очаровательный снимок поющего суслика под названием "O Sole Mio!", сделанный в Венгрии.

O Sole Mio

Фото: Роберта Крантиза

Награду в категории Serian Creatures on the Land (Существа на суше) получил Чарли Дэвидсон за фотографию енота, застрявшего в дупле.

Фото: Чарли Дэвидсон

Премия Creatures In The Air (Существа в воздухе) отошла Тиму Хирну со снимком стрекозы, прячущейся за стеблем.

Фото: Тим Хирн

В номинации Amazing Internet Portfolio (Удивительное интернет-портфолио) была отмечена работа Дейзи Джилардини.

Фото: Дейзи Джилардини

Победитель в юниорской категории Think Tank Photo – Олин Роджерс с фотографией "На этот раз я тебя достал!".

Ещё десять снимков получили высокие оценки от судей.

Смайлик

Фото: Артур Телле Тименн

Тяжелые переговоры

Фото: Аялы Фишаймер

"Ну правда, не поделишься?"

Фото: Кристины Шефф

"Мне пришлось задержаться на работе"

Фото: Луиса Бургеньо



Monkey Business

Фото: Меган Лоренц

"Соблюдай социальную дистанцию, пожалуйста!"

Фото: Петра Сочмана

"Издевающаяся птица" (На табличке написано, что нельзя рыбачить – Ред.)

Фото: Салли Ллойд-Джонс

"Урок приветствия солнца"

Фото: Сью Холлис

"Развлечения для всех возрастов"

Фото: Томаса Виджаяна

Гонка

Фото: Евгения Самученко

К слову, основатели премии The Comedy Wildlife Photography Awards – профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. В состав жюри этого конкурса ранее входили: телеведущая Кейт Хамбл, комик Хью Деннис, актер Билл Треверс и популярные фотографы.

Напомним, Сегодня.Lifestyle уже публиковали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Кроме этого, мы писали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться