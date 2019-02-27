Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Ребенку пришлось провести в больнице более шести месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
Мальчика уже выписали из больницы: вот так он выглядит
Мальчика уже выписали из больницы: вот так он выглядит
Фото: KEIO UNIVERSITY HOSPITAL VIA KYODO

В Японии родился ребенок после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Мальчик целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов. На днях новорожденного вместе с матерью выписали из больницы, сообщает The Japan Times.

Самый маленький новорожденный мальчик в мире
Самый маленький новорожденный мальчик в мире
Фото: KEIO UNIVERSITY HOSPITAL VIA KYODO

Сообщается, что ребенку пришлось провести в больнице более шести месяцев. За это время его вес увеличился до 3 238 граммов. По заключению врачей, дитя выписали из больницы совершенно здоровым.

Читайте также
Как сложилась судьба самого недоношенного ребенка в мире

Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории. Известно всего 23 случая, когда ребенка с весом менее 300 граммов удавалось спасти. Только в четырех из них выжили мальчики. Самая маленькая девочка родилась в 2015 году в Германии и весила 252 грамма.

Напомним, жительница Германии родила на 21-й неделе беременности, тогда как обычно беременность занимает от 38 до 42 недель. Врачи удивлены, что ребенок смог выжить на столь малом сроке. Ранее мы также писали, как выходить недоношенного ребенка: все о Методе Кенгуру.

Смотрите видео: двоих брошенных новорождённых нашли Одессе

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Во Львове благодаря "Окну жизни" спасли младенца Ребенок спустя 31 год после похищения случайно нашел свою семью: видео Женщина родила ребенка на борту самолета и получила подарок Как вырастить ребенка счастливым: 4 вещи, от которых лучше отказаться родителям
видео Япония ребенок невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Популярные статьи

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Новости партнеров

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной