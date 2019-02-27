Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Ребенку пришлось провести в больнице более шести месяцев

Мальчика уже выписали из больницы: вот так он выглядит Фото: KEIO UNIVERSITY HOSPITAL VIA KYODO

В Японии родился ребенок после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Мальчик целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов. На днях новорожденного вместе с матерью выписали из больницы, сообщает The Japan Times.

Самый маленький новорожденный мальчик в мире Фото: KEIO UNIVERSITY HOSPITAL VIA KYODO

Сообщается, что ребенку пришлось провести в больнице более шести месяцев. За это время его вес увеличился до 3 238 граммов. По заключению врачей, дитя выписали из больницы совершенно здоровым.

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Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории. Известно всего 23 случая, когда ребенка с весом менее 300 граммов удавалось спасти. Только в четырех из них выжили мальчики. Самая маленькая девочка родилась в 2015 году в Германии и весила 252 грамма.

Напомним, жительница Германии родила на 21-й неделе беременности, тогда как обычно беременность занимает от 38 до 42 недель. Врачи удивлены, что ребенок смог выжить на столь малом сроке. Ранее мы также писали, как выходить недоношенного ребенка: все о Методе Кенгуру.

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