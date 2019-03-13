Выходные дни и праздники в апреле 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в апреле 2019

Выходные дни и праздники в апреле 2019 Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в апреле 2019 года? Как и сколько украинцы отдыхают на Пасху 2019? Какие еще официальные государственные и важные церковные праздники мы отмечаем в апреле 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Весна уже идет полным ходом. Самое время задуматься об отдыхе, спланировать проведение праздничных и выходных, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в апреле 2019 года.

Государственный праздник и выходные дни в апреле 2019

Главный церковный праздник этого месяца, который также является и официальным выходным днем – это Пасха 2019, которая отмечается 28 апреля. А поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то и следующий за ним понедельник 29 апреля также будет выходным днем.

Но на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Кабмин Украины рекомендовал перенос рабочих дней в 2019 году, согласно которому вторник 30 апреля также будет официальным выходным днем. Украинцы отработают его позже, 11 мая.

А 1 мая в Украине отмечается очередной государственный праздник, который также будет официальным выходным. Таким образом, начиная с Пасхи и заканчивая Днем труда, украинцы получат целых пять официальных выходных дней подряд – с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

Всего количество рабочих дней в апреле составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в середине весны будет 10.

Праздники в апреле 2019

Предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в апреле 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 апреля – День смеха, а также Международный день птиц.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля – Международный день интернета, а также День веб-мастера.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья и День геолога.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, а еще День работников ракетно-космической отрасли Украины.

17 апреля – День пожарной охраны.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест.

20 апреля – Украинский день окружающей среды.

22 апреля – Международный день Земли.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, а также Всеукраинский день психолога.

26 апреля – Международный день памяти Чернобыля.

28 апреля – Пасха, а также Всемирный день охраны труда.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается главный церковный праздник Пасха 2019 в Украине.

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