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Выходные дни и праздники в июне 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в июне 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Выходные в июне 2019
Выходные в июне 2019
Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в июне 2019 года? Как и сколько украинцы отдыхают на Троицу и День Конституции Украины? Какие еще официальные государственные праздники мы отмечаем в июне 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео – где отдохнуть в Украине на выходных:

Лето пришло. Долгожданное время отпусков, заслуженного отдыха, моря, дачи, витаминов и других радостей. Пора спланировать проведение праздничных и выходных, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июне 2019 года.

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Государственные праздники и выходные дни в июне 2019

В июне 2019 украинцев ждет официальный государственный церковный праздник – Троица. Он празднуется в воскресенье, 16 июня. А значит, по закону Украины, последующий понедельник, 17 июня, также будет официальным выходным днем.

Следующая значимая дата для всех украинцев, отмечаемая в июне 2019 – это День Конституции Украины, который отмечается в пятницу, 28 июня. Кроме того, предпраздничный день 27 июня будет укороченным на 1 час.

Таким образом, в июне у нас дважды будут затяжные выходные по три дня: с 15 по 17 июня – в честь празднования Троицы, и с 28 по 30 июня – по случаю Дня Конституции.

Всего количество рабочих дней в июне составляет 18. Официальных государственных праздников и выходных дней в начале лета будет целых 12 дней.

Праздники в июне 2019

Помимо официальных праздников и выходных предлагаем вашему вниманию список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июне 2019 года. Все эти дни будут рабочими, в том случае если они не выпадают на субботу или воскресенье. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июня – День защиты детей.

2 июня – День работников водного хозяйства, а также День работников местной промышленности.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей, а также День работников легкой промышленности.

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора.

16 июня – Троица, а также День медицинского работника.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы Украины, а также День государственной службы ООН.

25 июня – День таможенной службы Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, а также Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками.

28 июня – День Конституции Украины.

30 июня – День молодежи.

Ранее мы рассказывали, куда поехать с ребенком на каникулы летом 2019.

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