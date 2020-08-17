Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Сегодня, 11:36

Разъяренное животное пронеслось по пляжу, распугивая взрослых и детей

Дикий кабан выплыл из Балтийского моря и устроил переполох на общественном пляже в немецкой коммуне Бродерсби. Очевидцам удалось запечатлеть происходящее на видео. Курьезный ролик был опубликован на странице Seebad Warnemünde в Facebook и быстро стал популярным, собрав множество просмотров, лайков, комментариев и репостов.

На обнародованных кадрах показано, как кабан выплывает на многолюдное побережье и направляется в сторону отдыхающих. Мужчина, который стоял возле воды, отмахнулся от зверя, ударив его лопатой. После этого разъяренное животное понеслось по пляжу, распугивая взрослых и детей.

Читайте также:
22 тысячи долларов "ущерба": кабаны разнесли кокаин по лесу и подставили наркоторговцев

Моряк Клаус Шлутер в комментарии для информационного портала UPI заявил, что ранее этого же кабана видели у берегов Нижней Саксонии. "Я с коллегой безуспешно пытался выманить зверя на сушу, – рассказывает Клаус. – Кабан плыл в сторону пляжа, на котором его и сняли на видео".

"Ничего себе, кого только не встретишь во время отдыха", "Кошмар, там же дети!", "Берегите себя", – пишут в комментариях одни юзеры. "Зачем этот парень притащил на пляж огромную лопату?", "Прекрасный кабан поплавал в море и получил от этого мужика лопатой", – смеются другие.

Напомним, не так давно в Полтавской области по улицам Кременчуга разгуливала свинья. А в центре Черновцов поймали дикого кабана, который пришел к университету.

Смотрите видео: дикий кабан ворвался в метро и атаковал женщину

Кроме этого, на YouTube-канале Maasai Sightings обнародовано видео драки слона и кабана-бородавочника в национальном парке Крюгера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Курьезная битва кабанов и гиены за поросенка попала на видео Жесткая схватка кабана и слона возле водопоя попала на видео Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео
видео Германия курьез пляжи кабан
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Сегодня, 09:32Техно

На спутнике Юпитера обнаружен гигантский "шрам" от древней катастрофы

Сегодня, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Сегодня, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

Вчера, 17:30Food

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

Вчера, 12:20Food

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Вчера, 10:53Шоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Вчера, 06:20Психология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаАктуально

Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite

14 августаFood

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

14 августаFood

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Новости партнеров

Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото
Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Топ звезд с психологическими проблемами
Топ звезд с психологическими проблемами
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола
Девушка дня. 19-летняя надежда украинского баскетбола

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять