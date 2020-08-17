Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Разъяренное животное пронеслось по пляжу, распугивая взрослых и детей

Дикий кабан выплыл из Балтийского моря и устроил переполох на общественном пляже в немецкой коммуне Бродерсби. Очевидцам удалось запечатлеть происходящее на видео. Курьезный ролик был опубликован на странице Seebad Warnemünde в Facebook и быстро стал популярным, собрав множество просмотров, лайков, комментариев и репостов.

На обнародованных кадрах показано, как кабан выплывает на многолюдное побережье и направляется в сторону отдыхающих. Мужчина, который стоял возле воды, отмахнулся от зверя, ударив его лопатой. После этого разъяренное животное понеслось по пляжу, распугивая взрослых и детей.

Моряк Клаус Шлутер в комментарии для информационного портала UPI заявил, что ранее этого же кабана видели у берегов Нижней Саксонии. "Я с коллегой безуспешно пытался выманить зверя на сушу, – рассказывает Клаус. – Кабан плыл в сторону пляжа, на котором его и сняли на видео".

"Ничего себе, кого только не встретишь во время отдыха", "Кошмар, там же дети!", "Берегите себя", – пишут в комментариях одни юзеры. "Зачем этот парень притащил на пляж огромную лопату?", "Прекрасный кабан поплавал в море и получил от этого мужика лопатой", – смеются другие.

Напомним, не так давно в Полтавской области по улицам Кременчуга разгуливала свинья. А в центре Черновцов поймали дикого кабана, который пришел к университету.

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Кроме этого, на YouTube-канале Maasai Sightings обнародовано видео драки слона и кабана-бородавочника в национальном парке Крюгера.

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