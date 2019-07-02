Вышедший из комы мужчина неожиданно узнал, что станет отцом

Жителя Великобритании планируют выписать из больницы в августе текущего года

Джозеф Каллен Фото: SWNS

Джозеф Каллен из британского города Дерби в графстве Дербишир, которого врачам чудом удалось вывести из искусственной комы, неожиданно узнал, что станет отцом. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Как сообщают авторы издания, мужчина поступил в местную больницу с симптомами болезни, которую врачи никак не могли диагностировать. В марте его состояние ухудшилось: произошел паралич конечностей и отек головного мозга. Врачи провели МРТ и взяли у пациента анализ крови, однако это не помогло им выяснить причину тяжелого недуга. Пациента вынужденно ввели в состоянии искусственной комы.

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"Я узнала о беременности за два дня до того, как его ввели в кому. Тогда я подумала, что стоит обо всем рассказать, когда ему станет лучше", – рассказывает 29-летняя возлюбленная Джозефа – Билли Смит. Спустя три месяца, в середине июня, мужчина пришел в себя и увидел в палате беременную Смит. "Билли мне тогда сказала: "Здорово, что ты проснулся, потому что я жду ребенка", – описывает Каллен первые минуты после пробуждения.

Медики отправили образцы спинномозговой жидкости Каллена на обследование в Швецию и США. Полученные анализы установили, что у мужчины аутоиммунный энцефалит, при котором организм вырабатывает антитела к собственным нервным клеткам.

Джозеф Каллен с дочерью Фото: SWNS

По словам Смит, 29-летний Каллен мог лишь шевелить губами, "однако по нему было видно, что он страшно рад". В декабре 2018 года женщина родила здоровую дочь. По прогнозам медиков, отца ребенка планируют выписать в августе текущего года.

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