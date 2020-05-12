Выжила вопреки всему: врачи чудом выходили 511-граммовую недоношенную девочку, фото

В начале мая 2020 года ребенка разрешили забрать домой

26-летняя Тайла Мениар из британского города Норидж, графство Норфолк, на 21-й неделе беременности (в норме беременность длится около 40 недель) родила дочь Лилли весом всего 511 граммов. Врачам чудом удалось спасти жизнь и выходить ребенка с целым списком болезней. Об этом написало издание Daily Mail.

В начале декабря 2019-го года Мениар попала в больницу с отошедшими водами и подозрением на инфекцию. Через несколько дней, 9 декабря, она родила девочку. Новорожденную тут же поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Там младенец, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, провел семь недель.

Новорожденную весом 511 граммов с целым списком болезней удалось спасти

Фото: Norfolk and Norwich University Hospital

Молодая мать рассказывает, что они с мужем жили одним днем. "Любой прогресс был для нас знаком, что она адаптируется и восстанавливается. Лилли начала реагировать на мой голос, открывать глаза, когда я заходила в палату и разговаривала с ней. Дочь одаривает меня прекрасной широкой улыбкой", – рассказывает американка. По словам женщины, у Лилли обнаружили три инфекции, кишечную непроходимость, кровоизлияние в мозг и проблемы с кишечником, которые требовали хирургического вмешательства.

Врачи отпустили ребенка домой

Фото: Norfolk and Norwich University Hospital

Не смотря на опасные болезни, медикам все же удалось выходить недоношенного ребенка. В начале мая 2020-го года девочку разрешили забрать домой.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как сложилась судьба самого недоношенного ребенка в мире. Также "Сегодня" писали, как выходить недоношенного ребенка: все о "методе кенгуру".

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