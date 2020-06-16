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Выживших после взрыва чернобыльских собак показывают онлайн: фото

Сегодня, 12:15

Услуга видеоконференции Zoom стоит 42 фунтов стерлингов – в 1,4 тыс. гривен

Компания Airbnb, которая ранее сообщила туристам неприятную новость, предлагает за 42 фунтов стерлингов (1,4 тыс. грн) с помощью видеоконференции Zoom посмотреть, как американский ученый-эколог Лукас Гиксон играет с собаками в Чернобыльской зоне. Гиксон родился в штате Мичиган, пять лет назад он приехал в Украину, чтобы изучать радиационное загрязнение.

"В зоне отчуждения меня шокировала большая популяция диких собак. Они выжили, хотя советская власть отправляла бригады, чтобы застрелить бездомных животных, опасаясь, что они заражены радиацией", – рассказывает Лукас в комментарии изданию The Times.

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Эколог проводит большую часть времени, ухаживая за животными: кормит их, вакцинирует против бешенства. Именно его близость с собаками захватывает зрителей.

По словам Гиксона, услугой Airbnb пользовались даже преподаватели Гарварда. "Туристы отмечают в зоне отчуждения свои дни рождения-онлайн. Влюбленные на этих турах проводят свидания", – утверждает он.

Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
Собак в Чернобыле показывают онлайн на Airbnb за 42 фунтов стерлингов
Фото: Airbnb
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Один из виртуальных посетителей – Сэм из США – оставил такой отзыв на сайте Airbnb: "Я всегда восхищался Чернобылем, но никогда не мечтал, что смогу посетить".

Смотрите видео: чем сейчас живет зона отчуждения

Напомним, ранее мы писали, во что пожары превратили известные туристические места в Чернобыле.

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