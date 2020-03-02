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Взрыв из-за сухого льда: на видео показали, почему и как это происходит

Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему происходит эта химическая реакция

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:45

28 февраля в московской бане из-за сухого льда погибли три человека. Несчастный случай произошел во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко.

Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему происходит эта химическая реакция. Мы обратили внимание на ролик экспериментатора-любителя Гранта Томпсона, который еще в 2017 году провел специальный опыт.

Сухой лед
Сухой лед
Фото: Depositphotos

Томпсон попытался получить жидкий диоксид углерода, используя пластиковую бутылку и сухой лед. Запись опубликована на YouTube-канале The King of Random (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

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В ходе опасного эксперимента мужчина поместил внутрь двух пластиковых бутылок расколотый сухой лед, при этом один сосуд был заполнен полностью, а другой – наполовину. Он выставил их на задний двор дома и стал ждать, когда твердый диоксид углерода превратится в жидкость. Это произошло в первой бутылке, а вторая – лопнула.

Подробнее о трагедии в московской бане смотрите в нашем сюжете:

Грант Томпсон объясняет это тем, что условия внутри двух емкостей отличались. Так, в первой бутылке сухой лед не мог весь превратиться в газ. Однако во втором сосуде достаточно места, чтобы вся содержащаяся в ней углекислота стала газообразной, минуя жидкую фазу (в обычных условиях лед сразу превращается в газ). По мере того, как температура газа внутри емкости росла, увеличивалось давление, оказываемое на стенки сосуда. В итоге CO2 буквально разрывает пластик.

Напомним, ранее мы писали о том, как оказать первую помощь при отравлении некачественными продуктами.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Источник: Сегодня
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