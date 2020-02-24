"Я дам тебе пощечину": скандал на борту самолета сняли на видео

Пассажиры в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с бортпроводницей

В самолете авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Лондон – Малага, сняли на видео пьяных пассажиров, которые сошлись в схватке с бортпроводниками. Запись была опубликована очевидцем в Twitter.

Пассажиры устроили на борту разборки со стюардессой Фото: Pixabay

К конфликтной ситуации привела четырехчасовая задержка перелета, уточнил автор видеозаписи в комментариях к посту. После этого трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с бортпроводницей, а еще один начал, в свою очередь, кричать на них. "Самый длинный полет в моей жизни. Ощущалось будто бы прямой рейс из Лондона в Австралию", – отметил пользователь.

На кадрах ролика видно, как несколько пассажиров столпились в проходе между рядами и громко разговаривают. Также слышно, как один из участников конфликта, которого сдерживает женщина, выкрикивает: "Я дам тебе пощечину!".

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Напомним, блогер из Канады Джеймс Поток летел из Торонто на Ямайку и решил пошутить на борту самолета. Парень объявил, что он заражен китайским коронавирусом. Происходящее шутник снимал на камеру, надеясь, что видео станет вирусным и поможет ему наконец-то прославиться на весь мир.

Кроме этого, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

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