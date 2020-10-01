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"Я люблю Коз". В Козятыне недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

Сегодня, 15:26

Как выяснилось, новую достопримечательность не успели установить из-за дождя

Забавный знак "Я люблю Коз" появился на перекрестке улиц Независимости и Академика Павлова в Козятыне (Винницкая область).

Как выяснилось, это нелепая случайность. Местные предприниматели и меценаты захотели украсить свой город: посадить сквер, а также обустроить зону для развлечений и отдыха. Однако что-то пошло не так. Ведь первым делом решили начать со знака "Я люблю Козятын", но из-за дождя успели установить только его часть.

"Территория очищается и готовится (помните, какие там джунгли из кустов и сорняков были) – не спешите критиковать, дождитесь завершения. Возможно, с надписи поэтому и начали, чтобы вы обратили внимание и следили за процессом, а лучше, взяв лопату и ведро, пришли помочь, показав свою любовь к Козятыну на деле", – пишет в Facebook местный житель Олександр Крисков.

Скриншот: facebook.com/oleksandr.kryskoff

В комментариях другой пользователь Facebook, Павло Пойда, призвал не критиковать инициативу, а отнестись к случившемуся с пониманием. "Буквы начали устанавливать. Далее испортилась погода. К сожалению, вместо того, чтобы что-то делать, многим хочется высмеивать. Меценатам искренняя благодарность", – написал он.

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Напомним, ранее в центре оккупированного Севастополя появились надписи о президенте России Владимире Путине, в которых хозяина Кремля называли вором, бандитом, лжецом и паразитом.

Кроме этого, мы рассказывали о белоруске, которая выложила возле дома послание из окурков.

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Источники: Сегодня , facebook.com/oleksandr.kryskoff
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