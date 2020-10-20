60-летний журналист самоудовлетворялся во время коллективной Zoom-встречи

Мастурбация в Zoom стала причиной скандала в журнале The New Yorker

60-летний журналист издания The New Yorker Джеффри Тубин во время коллективной встречи в Zoom с коллегами из издания и радио WNYC занимался мастурбацией. Мужчина уже извинился за этот необдуманный поступок, но все же был отстранен от работы. Об этом сообщает издание Motherboard.

Журналист Джеффри Тубин попал в скандал из-за мастурбации в Zoom Фото: CNN

Участники конференции, которые пожелали остаться анонимными, рассказывают, что Джеффри после перерыва опустил камеру, а затем начал касаться своих гениталий.

"Я совершил досадную ошибку, полагая, что был за кадром. Я приношу свои извинения жене, семье, друзьям и коллегам. Я считал, что меня не видно в Zoom. Я думал, что никто из участников видеоконференции меня не увидит. Я думал, что отключил видео", – прокомментировал случай Джеффри Тубин.

Главный редактор журнала The New Yorker Дэвид Ремник разослал всем штатным сотрудникам письмо. Он попросил коллег "серьезно относимся к подобным вопросам".

Кстати, это уже не первый подобный инцидент. Чиновник из филиппинской провинции Кавите по имени Джесус Эстил после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Кроме этого, один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться