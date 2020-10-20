60-летний журналист самоудовлетворялся во время коллективной Zoom-встречи
Мастурбация в Zoom стала причиной скандала в журнале The New Yorker
60-летний журналист издания The New Yorker Джеффри Тубин во время коллективной встречи в Zoom с коллегами из издания и радио WNYC занимался мастурбацией. Мужчина уже извинился за этот необдуманный поступок, но все же был отстранен от работы. Об этом сообщает издание Motherboard.
Участники конференции, которые пожелали остаться анонимными, рассказывают, что Джеффри после перерыва опустил камеру, а затем начал касаться своих гениталий.
"Я совершил досадную ошибку, полагая, что был за кадром. Я приношу свои извинения жене, семье, друзьям и коллегам. Я считал, что меня не видно в Zoom. Я думал, что никто из участников видеоконференции меня не увидит. Я думал, что отключил видео", – прокомментировал случай Джеффри Тубин.
Главный редактор журнала The New Yorker Дэвид Ремник разослал всем штатным сотрудникам письмо. Он попросил коллег "серьезно относимся к подобным вопросам".
Кстати, это уже не первый подобный инцидент. Чиновник из филиппинской провинции Кавите по имени Джесус Эстил после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей.
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Кроме этого, один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.
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