Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки

Мы подготовили для вас лучшие поздравления с Яблочным Спасом

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: pixabay

Преображение Господне или Яблочный Спас 2018 православные украинцы отмечают в воскресенье, 19 августа. Мы подготовили для вас поздравления с Яблочным Спасом в стихах и прозе, а также открытки с Яблочным Спасом. Не забудьте поздравить родных и близких с праздником.

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5

Яблочный Спас 2018: поздравления в прозе

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Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведёт все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/9

Яблочный Спас: стихи, поздравления и смс

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С Яблочным спасом!

Звучат поздравления,

Ведь наступило Господне Преображенье

И чтобы зимой не видать вам беды,

Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

***

В яблочный спас ожидайте чудес,

Уйдут все ваши невзгоды,

Не забудьте прогуляться, конечно, и в лес,

Для встречи осенней погоды.

***

С яблочным спасом поздравленья шлю,

Яблочко душистое тебе дарю,

Откуси кусочек от него скорее,

Угости им всех своих друзей быстрее!

***

Яблони в цвету недавно были,

А теперь от яблок ветку клонит до земли!

С яблочным спасом поздравляю,

Ты в ответ мне смс пришли!

***

Сладкий праздник к нам спешит,

В храме колокол звенит.

Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай,

Яблоневый спас – ты молись и помогай!

***

Душистые, наливные

Яблоки молодые –

Яблочный спас идет,

Поздравления всем вам шлет!

***

Поспели яблоки в саду,

И кружат пчелы вокруг нас.

Сегодня не поздравить не могу!

Сегодня Яблочный спас!

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.